İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Aralık 2022 Perşembe / 29 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,675
  • EURO
    19,8011
  • ALTIN
    1071.92
  • BIST100
    5447.23
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'ye komşudan stoper takviyesi! Tam 10 milyon avro...
Spor

Fenerbahçe'ye komşudan stoper takviyesi! Tam 10 milyon avro...

Dünya Kupası arasının bitmesi ile hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de rota transfere çevrildi. Stoper takviyesi için PAOK'un genç stoperi Konstantinos Koulierakis'in durumunu soran Fenerbahçe'den 10 milyon avro talep edildi. İşte detaylar...

22 Aralık 2022 Perşembe 21:22 - Güncelleme:
Fenerbahçe'ye komşudan stoper takviyesi! Tam 10 milyon avro...
ABONE OL

Fenerbahçe 'de kurmaylar transfer çalışmalarına başladı. Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertlilerin genç stoperin peşine düştüğü kaydedildi. 19 yaşındaki savunmacı için Fenerbahçe'nin fiyat sorduğu ve Yunan temsilcisinin dudak uçuklatan bir talepte bulunduğu öğrenildi.

Vole'nin haberine göre ise Fenerbahçe, 19 yaşındaki Yunan stoper Konstantinos Koulierakis'in peşine düştü. Sarı-lacivertlilerin genç savunmacı için PAOK'a fiyat sorduğu kaydedildi.Konstantinos Koulierakis için PAOK'un 10 milyon euro civarında bir bonservis beklentisinde olduğu yazıldı. Sarı-lacivertlilerin 19 yaşındaki stoper için 4 milyon euroyu gözden çıkardığı aktarıldı. Öte yandan Fenerbahçe'nin U-21 kontenjanına yabancı bir stoper eklemek istediği belirtildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.