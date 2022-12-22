Fenerbahçe'ye komşudan stoper takviyesi! Tam 10 milyon avro...

Fenerbahçe 'de kurmaylar transfer çalışmalarına başladı. Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertlilerin genç stoperin peşine düştüğü kaydedildi. 19 yaşındaki savunmacı için Fenerbahçe'nin fiyat sorduğu ve Yunan temsilcisinin dudak uçuklatan bir talepte bulunduğu öğrenildi.

Vole'nin haberine göre ise Fenerbahçe, 19 yaşındaki Yunan stoper Konstantinos Koulierakis'in peşine düştü. Sarı-lacivertlilerin genç savunmacı için PAOK'a fiyat sorduğu kaydedildi.Konstantinos Koulierakis için PAOK'un 10 milyon euro civarında bir bonservis beklentisinde olduğu yazıldı. Sarı-lacivertlilerin 19 yaşındaki stoper için 4 milyon euroyu gözden çıkardığı aktarıldı. Öte yandan Fenerbahçe'nin U-21 kontenjanına yabancı bir stoper eklemek istediği belirtildi.