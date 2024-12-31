Kanarya'nın sezon başında Mourinho'nun raporu nedeniyle almadığı ancak skorer eksikliği nedeniyle yeniden hedefine aldığı Anderson Talisca'nın transferi yılan hikayesine döndü. Birkaç gün önce olumlu giden görüşmeler tıkanma noktasına geldi. Müzik kariyerine atılan ve fiziksel görüntüsüyle kuşku uyandıran 30 yaşındaki Brezilyalı'nın 2.5 yıllık maliyeti 25 milyon euroyu bulacak. Suudi basınından gelen son haberlerde ise Al-Nassr'ın da satışa sıcak bakmadığı ifade edildi.

KIŞ DÖNEMİ DEĞİŞİM OLMAZ

Prosaleh13 adlı site; AlNassr'ın yeni CEO'su Majed Al-Jamaan'ın yabancı futbolculara gelen teklifleri yetersiz bulduğu, devre arasında takımı değiştirmeye izin vermediğini bildirdi. Haberde şunlar yazıyor: "Talisca'nın Fenerbahçe'ye gitmesi reddedildi. Türk kulübü, Brezilyalı kanat oyuncusuyla kış transfer döneminde sözleşme imzalamak için resmi görüşmelere başlamıştı ancak Al-Nasr Kulübü CEO'su Majed Al-Jamaan, anlaşmayı durdurdu. Oyuncunun menajeri de anlaşmayı bozuyor

FLAMENGO'YA GİTMEK İSTİYOR

Al-Nassr Yönetimi; tüm yabancıların kulüpte devam etmesine karar verdi. Bunun nedeninin Talisca veya Mane'nin satışına yönelik kazançlı mali tekliflerin olmayışı." Öte yandan Brezilya basınından Bolavip, Flamengo'nun Talisca transferi için bastırdığını aktardı. Ülkesinde rap kariyeri yapmak isteyen yıldız on numara da Flamengo'nun ilgisinden son derece memnun.