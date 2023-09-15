Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de orta saha rotasyonunu etkileyecek bir gelişme yaşandı.

A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Bartuğ Elmaz, U21 Milli Takımı'nın İtalya ile oynadığı maçta bir sakatlık yaşadı ve bu sakatlık sebebiyle oyuna devam edemedi.

YAKLAŞIK 10 GÜN YOK



Haberde; Bartuğ'un yaşadığı sakatlık sebebiyle yaklaşık 10 gün sahalardan uzak kalacağı ve tedavi sürecinin başladığı ifade edildi.

Yaz transfer döneminde Marsilya'dan transfer edilen 20 yaşındaki oyuncu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 3 resmi maçta forma giydi.