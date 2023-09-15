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Spor

Fenerbahçe'ye kötü haber! Bartuğ Elmaz sahalarda bir süre uzak kalacak

Fenerbahçe'nin genç futbolcu Bartuğ Elmaz, U21 Milli Takımı'nın İtalya ile oynadığı maçta yaşadığı sakatlık sebebiyle bir süre sahalardan uzak kalacak.

15 Eylül 2023 Cuma 16:48 - Güncelleme:
Fenerbahçe'ye kötü haber! Bartuğ Elmaz sahalarda bir süre uzak kalacak
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Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de orta saha rotasyonunu etkileyecek bir gelişme yaşandı.

A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Bartuğ Elmaz, U21 Milli Takımı'nın İtalya ile oynadığı maçta bir sakatlık yaşadı ve bu sakatlık sebebiyle oyuna devam edemedi.

YAKLAŞIK 10 GÜN YOK

Haberde; Bartuğ'un yaşadığı sakatlık sebebiyle yaklaşık 10 gün sahalardan uzak kalacağı ve tedavi sürecinin başladığı ifade edildi.

Yaz transfer döneminde Marsilya'dan transfer edilen 20 yaşındaki oyuncu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 3 resmi maçta forma giydi.

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