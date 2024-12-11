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Spor

Fenerbahçe'ye kötü haber! Cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'de Mert Müldür, Athletic Bilbao maçında sarı kart gördü ve Lyon maçında cezalı duruma düştü. Mert, 69'da ise kırmızı kart gördü.

11 Aralık 2024 Çarşamba 20:16 - Güncelleme:
Fenerbahçe'ye kötü haber! Cezalı duruma düştü
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UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında evinde Athletic Bilbao ile karşılaşan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.

Maç öncesi sarı kart sınırında bulunan Mert Müldür, maçın 57. dakikasında Inaki Williams'ı ceza alanının hemen önünde faulle durdurdu.

Pozisyonun ardından sarı kart gören Mert, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Lyon maçı öncesi cezalı duruma düştü.

12 DAKİKA SONRA KIRMIZI

Mert Müldür, 69. dakikada ise Inaki Williams'a yaptığı hareketin ardından bir sarı kart daha gördü ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

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