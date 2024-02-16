Atletico Madrid'de beklentileri karşılayamayan Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe'de kendini buldu.

ATLETICO MADRID KARARINI VERDİ

Sarı lacivertlilerde 2 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası maçına çıkan 27 yaşındaki stoper, teknik direktör İsmail Kartal'ın da gözüne girmeyi başardı. Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna kattığı Çağlar Söyüncü için Atletico Madrid cephesinde ise önemli bir gelişme yaşandı.

TOPLAM MALİYETİ 3.5 MİLYON EURO

İspanyol devi, düzenli olarak oynaması ve yeniden eski formuna yükselmesi adına Çağlar Söyüncü'yü kiralık olarak Fenerbahçe'ye gönderdi. Sarı lacivertliler yıldız futbolcuyu 2 milyon euro kiralama bedeli ve 1.5 milyon euro maaşla sezon sonuna kadar renklerine bağladı.

MASAYA BİLE OTURMAYACAKLAR

Akşam'ın haberine göre Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Çağlar'ı gelecek sezon kesin olarak takımda görmek istiyor. Bu sebeple kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe cephesiyle masaya oturmayacaklar.

ŞİMDİDEN DAHA FAZLA SÜRE ALDI

Çağlar Söyüncü, İsmail Kartal yönetiminde kısa süre içerisinde şimdiden Diego Simeone'den daha fazla süre aldı. La Liga'da yalnızca 110 dakika oynayabilen Çağlar, Süper Lig'de daha şimdiden 180 dakika sahada kaldı. Milli futbolcunun birinci önceliği, kendisini EURO 2024'e kadar hazır ve formda tutmak.