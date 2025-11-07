İSTANBUL 19°C / 13°C
Spor

Fenerbahçe'ye kötü haber! İki futbolcu cezalı duruma düştü

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Viktoria Plzen'e konuk oldu. Sarı lacivertlilerde maçta sarı kart gören iki futbolcu cezalı duruma düştü.

7 Kasım 2025 Cuma 00:14
Fenerbahçe'ye kötü haber! İki futbolcu cezalı duruma düştü
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Çekya ekibi Viktoria Plzen ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı lacivertlilerde sarı kart gören iki futbolcu cezalı duruma düştü.

Fenerbahçe'de cezalı duruma düşen ilk isim 44. dakikada sarı kart gören İsmail Yüksek oldu. İkinci yarının henüz ikinci dakikasında sarı kart gören Jayden Oosterwolde de cezalı duruma düşen bir diğer isim oldu. İki futbolcu da UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Ferencvaros ile oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.

