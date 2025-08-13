İSTANBUL 30°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ağustos 2025 Çarşamba / 19 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7413
  • EURO
    47,7827
  • ALTIN
    4409.12
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'ye kötü haber! İngiliz devinden Marco Asensio hamlesi
Spor

Fenerbahçe'ye kötü haber! İngiliz devinden Marco Asensio hamlesi

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan İspanyol futbolcu Marco Asensio cephesinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Premier Lig ekibi Aston Villa, geçen sezon kiralık olarak formasını giyen oyuncu için teklif hazırlığında. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ13 Ağustos 2025 Çarşamba 13:05 - Güncelleme:
Fenerbahçe'ye kötü haber! İngiliz devinden Marco Asensio hamlesi
ABONE OL

Aston Villa, Paris Saint-Germain forması giyen ve Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alan Marco Asensio için harekete geçiyor.

BONSERVİS HAMLESİ

İngiliz ekibi, geçen sezonun ikinci yarısında Paris Saint-Germain'den kiraladığı İspanyol futbolcuyu bu kez bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor.

TEKLİF HAZIRLIĞI

Sacha Tavolieri'nin haberine göre, Aston Villa, 29 yaşındaki futbolcu için Paris Saint-Germain'e ilk resmi teklifini sunmaya hazırlanıyor.

BONUSLARLA 20 MİLYON EURO

Paris Saint-Germain, tatmin edici bir teklif gelmesi durumunda İspanyol futbolcunun ayrılığına sıcak bakıyor. Sacha Tavolieri'nin haberinde, Paris Saint-Germain'in, Asensio için bonuslar dahil 20 milyon euro'luk bir teklifi kabul edebileceği yazıldı.

ASENSIO ANLAŞTI

Öte yandan Asensio'nun da İngiliz ekibiyle 3 yıllık sözleşme şartlarında anlaşmaya vardığı yazıldı.

ASTON VILLA PERFORMANSI

Geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Aston Villa forması giyen Asensio, İngiliz ekibinde çıktığı 21 maçta 8 gol attı ve 1 asist yaptı.

Paris Saint-Germain ile sözleşmesi gelecek yıl sona eren Asensio'nun güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Antalya'da 30 yıl önce süs için dikilen Agave bitkisi çiçek açtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.