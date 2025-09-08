Meksika ile Japonya arasında oynanan karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkan Edson Alvarez, 32. dakikada sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi. Oyuncunun sağlık durumu belli oldu.

ALVAREZ'DEN KÖTÜ HABER

Yıldız futbolcu, Meksika'nın Japonya ile oynadığı maçın 32. dakikasında sakatlandı. Sağ arka üst baldırından sorun yaşayan Alvarez oyuna devam edemedi. Detaylı kontrolden geçecek olan yıldızın 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

27 yaşındaki futbolcu, kariyerinde sadece 11 maçı sakatlık nedeniyle kaçırmıştı.

Sarı-lacivertliler, Meksikalı orta sahayı West Ham United'dan kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Meksikalı orta saha, şu ana kadar sarı-lacivertlilerde yalnızca 1 maçta forma giydi.