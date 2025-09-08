İSTANBUL 27°C / 19°C
Spor

Fenerbahçe'ye kötü haber! İşte Edson Alvarez'in sahalara dönüş tarihi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Edson Alvarez'den kötü haber geldi. Meksika ile Japonya arasında oynanan maçta sakatlanarak oyuna devam edemeyen 27 yaşındaki futbolcunun sağlık durumu belli oldu. Yapılan detaylı kontrollerin ardından Edson Alvarez'in sahalardan 1 ay uzak kalması bekleniyor. İşte detaylar...

8 Eylül 2025 Pazartesi 09:58
Fenerbahçe'ye kötü haber! İşte Edson Alvarez'in sahalara dönüş tarihi
Meksika ile Japonya arasında oynanan karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkan Edson Alvarez, 32. dakikada sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi. Oyuncunun sağlık durumu belli oldu.

ALVAREZ'DEN KÖTÜ HABER

Yıldız futbolcu, Meksika'nın Japonya ile oynadığı maçın 32. dakikasında sakatlandı. Sağ arka üst baldırından sorun yaşayan Alvarez oyuna devam edemedi. Detaylı kontrolden geçecek olan yıldızın 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

27 yaşındaki futbolcu, kariyerinde sadece 11 maçı sakatlık nedeniyle kaçırmıştı.

Sarı-lacivertliler, Meksikalı orta sahayı West Ham United'dan kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Meksikalı orta saha, şu ana kadar sarı-lacivertlilerde yalnızca 1 maçta forma giydi.

