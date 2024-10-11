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Spor

Fenerbahçe'ye kötü haber! İşte Sebastian Szymanski'nin son durumu

UEFA Uluslar Ligi için Polonya Milli Takımı'na katılan Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Sebastian Szymanski'den kötü haber geldi. Teknik direktör Michal Probierz yaptığı açıklamada ''İki gün antrenman yapmadı, dün bireysel antrenman yaptı. Portekiz maçında oynayıp oynamayacağına antrenmandan sonra karar vereceğiz.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

11 Ekim 2024 Cuma 14:50 - Güncelleme:
Fenerbahçe'ye kötü haber! İşte Sebastian Szymanski'nin son durumu
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Polonya Milli Takım Teknik Direktörü Michał Probierz, cumartesi günü Uluslar Ligi'nde oynayacakları Portekiz maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Probierz açıklamasında Sebastian Szymanski'nin sakatlık geçirdiğini duyurdu

Probierz, Szymanski'nin sakatlığına ilişkin açıklamasında, "İki gün antrenman yapmadı, dün bireysel antrenman yaptı. Portekiz maçında oynayıp oynamayacağına antrenmandan sonra karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Polonya basınında yer alan haberde, Szymanski'nin Portekiz maçında sahada olmasa bile sakatlığının durumuna göre 15 Ekim Salı günü Hırvatistan'a karşı oynanacak mücadelede forma giymesi bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sebastian Szymanski bu sezon Fenerbahçe formasıyla 13 maça çıktı.25 yaşındaki Polonyalı bu karşılaşmalarda 1 gol-2 asistlik skor katkısı verdi.

  • Sebastian Szymanski
  • Polonya Milli Takımı
  • Michal Probierz

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