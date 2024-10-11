Polonya Milli Takım Teknik Direktörü Michał Probierz, cumartesi günü Uluslar Ligi'nde oynayacakları Portekiz maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Probierz açıklamasında Sebastian Szymanski'nin sakatlık geçirdiğini duyurdu
Probierz, Szymanski'nin sakatlığına ilişkin açıklamasında, "İki gün antrenman yapmadı, dün bireysel antrenman yaptı. Portekiz maçında oynayıp oynamayacağına antrenmandan sonra karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.
Polonya basınında yer alan haberde, Szymanski'nin Portekiz maçında sahada olmasa bile sakatlığının durumuna göre 15 Ekim Salı günü Hırvatistan'a karşı oynanacak mücadelede forma giymesi bekleniyor.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Sebastian Szymanski bu sezon Fenerbahçe formasıyla 13 maça çıktı.25 yaşındaki Polonyalı bu karşılaşmalarda 1 gol-2 asistlik skor katkısı verdi.