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Spor

Fenerbahçe'ye kötü haber! İtalyan devi Mason Greenwood transferini bitiriyor

Fenerbahçe'de her iki başkan adayının listesinde yer alan başarılı kanat oyuncusu Mason Greenwood'un yeni takımı netleşiyor. İngiliz futbolcunun, İtalyan ekibi Roma ile anlaşmak üzere olduğu öğrenildi. İşte Mason Greenwood transferinde son durum...

HABER MERKEZİ4 Haziran 2026 Perşembe 14:25 - Güncelleme:
Fenerbahçe'ye kötü haber! İtalyan devi Mason Greenwood transferini bitiriyor
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Fenerbahçe'nin başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin de gündeminde olduğu iddia edilen Marsilya'nın kanat hücumcusu Mason Greenwood'un yeni takımı belli oluyor.

Nicolo Schira'nın haberine göre; İngiliz futbolcu, İtalya'nın Roma takımıyla anlaşmak üzere.

24 yaşındaki oyuncunun menajerleri ile Serie A kulübü arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği ve Greenwood'un 5 yıllık sözleşme imzalamaya hazır olduğu belirtildi.

Haber detayında, Roma'nın Marsilya ile görüşmelere de başlayacağı ve Fransız takımına ilk teklifini sunmaya hazırlandığı ifade edildi.

Ligue 1 ekibinin, Mason Greenwood'u satmak için 50 milyon Euro talep edeceği öne sürüldü.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Marsilya ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan sağ kanat oyuncusu, bu sezon çıktığı 45 maçta 26 kez fileleri havalandırırken, 11 de gol pası verdi.

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