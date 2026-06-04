Fenerbahçe'nin başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin de gündeminde olduğu iddia edilen Marsilya'nın kanat hücumcusu Mason Greenwood'un yeni takımı belli oluyor.

Nicolo Schira'nın haberine göre; İngiliz futbolcu, İtalya'nın Roma takımıyla anlaşmak üzere.

24 yaşındaki oyuncunun menajerleri ile Serie A kulübü arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği ve Greenwood'un 5 yıllık sözleşme imzalamaya hazır olduğu belirtildi.

Haber detayında, Roma'nın Marsilya ile görüşmelere de başlayacağı ve Fransız takımına ilk teklifini sunmaya hazırlandığı ifade edildi.

Ligue 1 ekibinin, Mason Greenwood'u satmak için 50 milyon Euro talep edeceği öne sürüldü.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Marsilya ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan sağ kanat oyuncusu, bu sezon çıktığı 45 maçta 26 kez fileleri havalandırırken, 11 de gol pası verdi.