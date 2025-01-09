Fenerbahçe'ye kötü haber! Jaka Bijol transferine Udinese engeli

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, "2 stoper, 1 sol bek olmazsa olmaz ihtiyacımız var." ifadelerini kullanmıştı.

Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Lens forması giyen Kevin Danso'yu renklerine bağlamaya yaklaştığı belirtilirken, Udinese'den Jaka Bijol için de harekete geçtiği iddia edilmişti.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Udinese piyasa değeri 18 milyon euro olan futbolcuyla ilgili kararını verdi.

Udinese'nin ara transfer döneminde Bijol'ün transferine izin vermeyeceği belirtildi. Bijol, Udinese formasıyla bu sezon 20 maça çıktı. 25 yaşındaki Slovenyalı bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.