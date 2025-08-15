Bu yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin gündeminden bir türlü düşmeyen Kerem Aktürkoğlu için sıcak bir gelişme yaşandı. Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, milli oyuncunun geleceği hakkında flaş bir açıklama yaptı.

2. TEKLİF REDDEDİLMİŞTİ

İlk olarak Kerem Aktürkoğlu için 22.5 milyon euro ve bonus teklif eden Fenerbahçe, teklifini yenilemiş ve 20 milyon euronun altına inmişti. Portekiz ekibi, sarı-lacivertlilerin yaptığı ikinci teklifi geri çevirdi.

KEREM AKTÜRKOĞLU İÇİN HOCASINDAN AÇIKLAMA

Kerem Aktürkoğlu'nun takım için çok önemli olduğunu belirten Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, "Sanırım veriler şöyle: gol ve asist toplamı 25. Benfica'da mutlu, yeni bir numara seçti, iyi bir başlangıç yaptı. Takıma odaklandığını hissediyorum. Yarınki maçta ona güveniyorum." ifadelerini kullanarak herkesi ters köşe yaptı.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçen sezon Benfica formasıyla 53 resmi maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, bu karşılaşmaların 40'ında ilk 11'de yer aldı. Toplam 3444 dakika sahada kalan 26 yaşındaki milli sol kanat, 16 gol ve 13 asistle skora etki etti.