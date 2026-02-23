Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı.

Karşılaşma devam ederken Çağlar Söyüncü'den kötü haber geldi. Maçın 23. dakikasında adalesinde ağrı hisseden Çağlar Söyüncü, değişiklik talebinde bulundu. Milli oyuncu, bir süre oyuna devam etti ve kendini denedi.

Çağlar Söyüncü, oyuna devam edemedi ve 27. dakikada yerini Yiğit Efe'ye bıraktı.

BİR SAKATLIK DAHA!

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde sakatlanarak yerini 40. dakikada Kante'ye bıraktı. Guendouzi, maça stoper mevkisinde devam etti.

(Fotoğraflar: beIN Sports)