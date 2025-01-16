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Spor

Fenerbahçe'ye kötü haber! Matteo Dams, PSV ile sözleşme yeniliyor

Fenerbahçe'nin istediği İngiliz kulüplerinin de peşinde olduğu 20 yaşındaki Matteo Dams kulübü PSV ile yeni sözleşme konusunda anlaştı.

Haber Merkezi16 Ocak 2025 Perşembe 10:15 - Güncelleme:
Fenerbahçe'ye kötü haber! Matteo Dams, PSV ile sözleşme yeniliyor
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Fenerbahçe'nin takibe aldığı sol bek Matteo Dams'tan haber var...

Sol bekte önceliği potansiyelli bir genç olan Sarı-Lacivertliler, PSV ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 20 yaşındaki yıldızı takibe almıştı.

İngiliz kulüplerin de peşinde olduğu Dams'ın, Hollanda devi ile bir türlü anlaşma sağlayamaması, birçok takımın iştahını kabarttı. Ancak Hollanda basınında yer alan son haberlere göre Dams ile PSV, yeni sözleşme için prensip anlaşmasına vardı.

Henüz imza atılmadığı için yurt dışından takımların hâlâ girişimleri sürdürdüğü, ancak Belçikalı yıldızın ayılmasının 'sürpriz' olacağı vurgulandı.

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