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Spor

Fenerbahçe'ye kötü haber! Rus ekibinden Cengiz Ünder'e ret

Fenerbahçe'nin kadro planlamasında düşünmediği Cengiz Ünder ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Beşiktaş'a transferi son anda gerçekleşmeyen Cengiz Ünder'e bir kötü haber de Rus ekibinden geldi. İşte detaylar...

Haber Merkezi7 Şubat 2025 Cuma 15:27 - Güncelleme:
Fenerbahçe'ye kötü haber! Rus ekibinden Cengiz Ünder'e ret
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Spartak Moskova, menajerler tarafından önerilen Cengiz Ünder teklifini geri çevirdi.

Rus basınında yer alan haberlere göre; Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun planları arasında yer almayan Cengiz Ünder, Spartak Moskova'ya önerildi.

Rus kulübü, AEK Atina'dan forvet Levi Garcia ve River Plate'ten kanat oyuncusu Pablo Solari'nin transferlerini düşündüğü, bütçesini bu iki büyük transfer için ayırdığı için Cengiz Ünder önerisini geri çevirdiği belirtildi.

BU SEZON SKOR KATKISI YOK

Cengiz Ünder, bu sezon 8 maçta forma giydi ve yalnızca 162 dakika süre alabildi.

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