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Spor

Fenerbahçe'ye kötü haber! Talisca 1 ay yok

Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'nın Karagümrük'le oynanan hazırlık maçında sakatlık yaşadığını duyurdu.

Haber Merkezi13 Temmuz 2025 Pazar 19:01 - Güncelleme:
Fenerbahçe'ye kötü haber! Talisca 1 ay yok
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında dün Fatih Karagümrük'le karşı karşıya gelmiş ve mücadele 2-2'lik eşitlikle sona ermişti.

Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında arka adale yaralanması yaşadığını açıkladı.

Sarı - lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Profesyonel Futbol A Takımımız oyuncularından Anderson Talisca, Karagümrük FK ile oynanan hazırlık maçında arka adale yaralanması yaşamıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

PORTEKİZ KAMPI YARIN BAŞLIYOR

Sarı - lacivertliler, yarın (14 Temmuz) Portekiz'e hareket ederek yeni sezon hazırlıklarını 27 Temmuz tarihine kadar yurt dışında sürdürecek.

YAKLAŞIK 1 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'de sakatlanan Anderson Talisca, 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak. Brezilyalı futbolcu, sarı lacivertlilerin Portekiz kampında yer almayacak.

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