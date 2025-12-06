Süper Lig'de Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir'in konuğu oldu. Mücadelenin ilk yarısında sarı lacivertlilere yıldız futbolcusundan kötü haber geldi.
Maça ilk 11'de başlayan Fenerbahçe'nin tecrübeli sağ beki Nelson Semedo, ilk yarıda yaşanan bir pozisyonun ardından arka adelesini tuttu. Sonrasında kendisini yere bırakan oyuncu, değişiklik işaretinde bulundu.
Nelson Semedo'nun yerine teknik direktör Domenico Tedesco, maçın 20. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nu oyuna aldı. Kerem'in girişiyle birlikte maça sol önde başlayan Oğuz Aydın, sağ beke geçti.