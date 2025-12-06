İSTANBUL 20°C / 12°C
Spor

Fenerbahçe'ye kötü haber! Yıldız oyuncu devam edemedi...

Fenerbahçe'nin tecrübeli sağ beki Nelson Semedo, ilk yarıda yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi. Semedo'nun yerine 20. dakikada Kerem Aktürkoğlu dahil olurken, Oğuz Aydın sağ beke geçti.

6 Aralık 2025 Cumartesi 20:39
Fenerbahçe'ye kötü haber! Yıldız oyuncu devam edemedi...
Süper Lig'de Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir'in konuğu oldu. Mücadelenin ilk yarısında sarı lacivertlilere yıldız futbolcusundan kötü haber geldi.

Maça ilk 11'de başlayan Fenerbahçe'nin tecrübeli sağ beki Nelson Semedo, ilk yarıda yaşanan bir pozisyonun ardından arka adelesini tuttu. Sonrasında kendisini yere bırakan oyuncu, değişiklik işaretinde bulundu.

Nelson Semedo'nun yerine teknik direktör Domenico Tedesco, maçın 20. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nu oyuna aldı. Kerem'in girişiyle birlikte maça sol önde başlayan Oğuz Aydın, sağ beke geçti.

