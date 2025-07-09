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  • Fenerbahçe'ye kötü haber! Marco Asensio için İtalyan devi de düğmeye bastı
Spor

Fenerbahçe'ye kötü haber! Marco Asensio için İtalyan devi de düğmeye bastı

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için Fransız ekibi PSG ile temas halinde olduğu Marco Asensio için kötü haber geldi. İtalyan basınında çıkan habere göre Inter, 29 yaşındaki oyuncu için düğmeye bastı.

HABER MERKEZİ9 Temmuz 2025 Çarşamba 11:11 - Güncelleme:
Fenerbahçe'ye kötü haber! Marco Asensio için İtalyan devi de düğmeye bastı
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Fenerbahçe, Jhon Duran transferinin ardından hücum hattına bir takviye daha yapmak için kolları sıvamıştı. Bu doğrultuda Paris Saint-Germain forması giyen Marco Asensio'yu gündemine alan sarı-lacivertliler, uzun süredir Fransız kulübüyle temas halindeydi.

KİRALIK FORMÜLÜ MASADAYDI

Fenerbahçe'nin ilk planı, İspanyol oyuncuyu kiralık olarak kadroya katmaktı. Ancak PSG'nin bonservis bedelinde makul bir seviyeye inmesi halinde bu seçeneğin de değerlendirilebileceği Fransız tarafına iletilmişti. Görüşmeler devam ederken Fenerbahçe cephesine kötü bir haber ulaştı.

ASENSIO'YA İTALYAN TALİP: INTER

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Serie A devi Inter, Marco Asensio transferi için devreye girdi. Haberde, PSG ile olan sözleşmesinde son yılına giren Asensio'nun satış listesine konduğu ve kulübün 10-12 milyon Euro civarında bir teklifi kabul edebileceği belirtildi.

MAAŞ KRİTİK NOKTA

Inter'in bu transferdeki en büyük çekincesi ise oyuncunun yüksek maaşı. PSG'den yıllık 8 milyon Euro kazanan Asensio'nun, Inter'e transferinin gerçekleşmesi için bu ücrette indirime gitmesi gerektiği ifade ediliyor.

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