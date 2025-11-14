(Fotoğraflar: EXXEN)
Süper Lig devi Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Sarı lacivertlilerin yıldız oyuncularından Sebastian Szymanski, ülkesi Polonya Milli Takımı'nda sakatlık yaşadı.
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Polonya'nın Hollanda'yı konuk ettiği maçta 26 yaşındaki futbolcu, sakatlık yaşadı.
Sebastian Szymanski, maçın henüz 14. dakikasında yaşadığı sakatlığın ardından oyundan çıkmak zorunda kaldı.
26 yaşındaki oyuncunun sağlık durumu hakkında kısa süre içerisinde açıklama bekleniyor.
(Fotoğraflar: EXXEN)