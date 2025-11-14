İSTANBUL 17°C / 7°C
Spor

Fenerbahçe'ye kötü haber! Oyuna devam edemedi

Fenerbahçe'nin yıldızı Sebastian Szymanski, Polonya'nın Hollanda ile oynadığı maçta sakatlık yaşayarak 14. dakikada oyundan çıktı.

HABER MERKEZİ14 Kasım 2025 Cuma 23:38 - Güncelleme:
Fenerbahçe'ye kötü haber! Oyuna devam edemedi
Süper Lig devi Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Sarı lacivertlilerin yıldız oyuncularından Sebastian Szymanski, ülkesi Polonya Milli Takımı'nda sakatlık yaşadı.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Polonya'nın Hollanda'yı konuk ettiği maçta 26 yaşındaki futbolcu, sakatlık yaşadı.

Sebastian Szymanski, maçın henüz 14. dakikasında yaşadığı sakatlığın ardından oyundan çıkmak zorunda kaldı.

26 yaşındaki oyuncunun sağlık durumu hakkında kısa süre içerisinde açıklama bekleniyor.

(Fotoğraflar: EXXEN)

