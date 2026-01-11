İSTANBUL 11°C / 2°C
  Fenerbahçe'ye kötü haber! Sakatlık resmen açıklandı
Spor

Fenerbahçe'ye kötü haber! Sakatlık resmen açıklandı

Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde sakatlanan Levent Mercan'ın yapılan MR kontrolleri sonucunda sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, oyuncunun sağlık durumuna ilişkin bilgilendirmeyi resmi hesaplarından kamuoyuyla paylaştı.

11 Ocak 2026 Pazar 18:45
Fenerbahçe'ye kötü haber! Sakatlık resmen açıklandı
Fenerbahçe'nin başarılı sol beki Levent Mercan, Galatasaray ile oynadıkları Süper Kupa finalinin son dakikalarında sakatlık yaşamıştı. Sarı lacivertli kulüp resmi hesabından yaptığı paylaşımla oyuncunun sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Sağlık durumu bilgilendirme

Futbol A Takımımızın oyuncularından Levent Mercan'ın dün akşam oynanan Galatasaray maçında yaşadığı sakatlık sonrası Ataşehir MedicanaSaglik Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

