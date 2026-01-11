Fenerbahçe'nin başarılı sol beki Levent Mercan, Galatasaray ile oynadıkları Süper Kupa finalinin son dakikalarında sakatlık yaşamıştı. Sarı lacivertli kulüp resmi hesabından yaptığı paylaşımla oyuncunun sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Sağlık durumu bilgilendirme

Futbol A Takımımızın oyuncularından Levent Mercan'ın dün akşam oynanan Galatasaray maçında yaşadığı sakatlık sonrası Ataşehir MedicanaSaglik Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.