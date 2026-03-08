Fenerbahçe, Samsunspor ile oynadığı maçın ilk yarısının son anlarında Joe Mendes için ikinci sarı karttan kırmızı kart bekledi.
Fenerbahçe'de Guendouzi, 45+2. dakikada ceza sahasına girmek isterken Mendes ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Fenerbahçeli futbolcular, hakem Oğuzhan Çakır'a itirazda bulundu. Hakem Oğuzhan Çakır, oyunun sürmesini istedi.
Hakem Oğuzhan Çakır, pozisyonun ardından ilk devrenin bitiş düdüğünü çaldı. Fenerbahçeli tribünler, hakem Oğuzhan Çakır'a büyük tepki gösterdi.
Fenerbahçe'de yedek bekleyen Mert Günok, İsmail Yüksek, Fred'in yanısıra Ederson, Guendouzi de devre düdüğünün ardından hakeme yoğun şekilde itiraz etti.
EDERSON İTİRAZDAN KART GÖRDÜ, CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Fenerbahçe'den Ederson, itirazlarının ardından sarı kart gördü.
Fenerbahçe'de Ederson, gördüğü sarı kartın ardından gelecek hafta cezalı duruma düştü. Brezilyalı eldiven, gelecek hafta Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.