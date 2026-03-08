İSTANBUL 11°C / 6°C
8 Mart 2026 Pazar
  • Fenerbahçe'ye kötü haber! Yıldız isim cezalı duruma düştü...
Spor

Fenerbahçe'ye kötü haber! Yıldız isim cezalı duruma düştü...

Fenerbahçe'de Samsunspor maçında sarı kart gören Ederson cezalı duruma düştü. Brezilyalı kaleci, gelecek hafta oynanacak Fatih Karagümrük karşılaşmasında forma giyemeyecek.

8 Mart 2026 Pazar 21:07
Fenerbahçe'ye kötü haber! Yıldız isim cezalı duruma düştü...
Fenerbahçe, Samsunspor ile oynadığı maçın ilk yarısının son anlarında Joe Mendes için ikinci sarı karttan kırmızı kart bekledi.

Fenerbahçe'de Guendouzi, 45+2. dakikada ceza sahasına girmek isterken Mendes ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Fenerbahçeli futbolcular, hakem Oğuzhan Çakır'a itirazda bulundu. Hakem Oğuzhan Çakır, oyunun sürmesini istedi.

Hakem Oğuzhan Çakır, pozisyonun ardından ilk devrenin bitiş düdüğünü çaldı. Fenerbahçeli tribünler, hakem Oğuzhan Çakır'a büyük tepki gösterdi.

Fenerbahçe'de yedek bekleyen Mert Günok, İsmail Yüksek, Fred'in yanısıra Ederson, Guendouzi de devre düdüğünün ardından hakeme yoğun şekilde itiraz etti.

EDERSON İTİRAZDAN KART GÖRDÜ, CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Fenerbahçe'den Ederson, itirazlarının ardından sarı kart gördü.

Fenerbahçe'de Ederson, gördüğü sarı kartın ardından gelecek hafta cezalı duruma düştü. Brezilyalı eldiven, gelecek hafta Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

İsrail F-35'i İran savaş uçağını düşürdü: İşte o anlar

