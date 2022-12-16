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Spor

Fenerbahçe'ye Luan Peres ve Nazım Sangare'den sevindirici haber

Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlıkları bulunan Luan Peres ve Nazım Sangare, takımla birlikte çalışmaya başladı.

DHA16 Aralık 2022 Cuma 15:12 - Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Luan Peres ve Nazım Sangare'den sevindirici haber
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Fenerbahçe, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarına bugün Can Bartu Tesisleri'nde sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile başladı. Sahada yapılan koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenmanda oyuncular 2 grup halinde pas organizasyonları gerçekleştirdi. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

LUAN PERES VE NAZIM SANGARE TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Sarı-lacivertli ekipte Luan Peres ve Nazım Sangare takımla birlikte çalışmalara başladı. Uzun zaman sonra takım çalışmalarına başlayan iki oyuncuya, takım arkadaşları coşkulu bir karşılama düzenledi. Tedavi süreçleri devam eden futbolcular ise günü bireysel ve özel program dahilinde yaptıkları çalışmalarla tamamladı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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