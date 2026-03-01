İSTANBUL 9°C / 4°C
1 Mart 2026 Pazar
  Spor
  • Fenerbahçe'ye Mart Cox'tan kötü haber
Spor

Fenerbahçe'ye Mart Cox'tan kötü haber

Fenerbahçe arsaVev'in başarılı futbolcusu Marta Cox'ta bağ yaralanması ve eklem içi kırık tespit edildi.

AA1 Mart 2026 Pazar 13:45 - Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Mart Cox'tan kötü haber
ABONE OL

Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı oyuncularından Marta Cox'ta bağ yaralanması ve eklem içi kırık tespit edildiğini bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Marta Cox'un Panama Kadın Milli Takım kampında sakatlık yaşadığı belirtilerek, "Yapılan tetkikler sonucunda, ön çapraz bağ yaralanması ve el parmak midfalanks proximalinde eklem içi kırık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz." denildi.

