Fenerbahçe'ye Mbwana Samatta'dan sevindiren haber! Yeni adresini resmen duyurdular...

Fenerbahçe'de geldiğinden bu yana beklentileri karşılayamayan Mbwana Samatta yolcu. Sarı-lacivertlilerde kadroda düşünülmeyen Mbwana Samatta'ya Suudi Arabistan'dan iki ekip talip çıktığı öne sürüldü.

MBWANA SAMATTA GİDİYOR

Fenerbahçe'de beklentileri bir türlü karşılayamayan ve teknik direktör Jorge Jesus'un da yeni sezon planlamasında kadroda düşünmediği Mbwana Samatta'nın takımdaki yabancı oyuncu sayısı ve yapılacak transferler de düşünüldüğünde takımdan ayrılmasına sıcak bakılıyor.

İKİ TALİP VAR

NTV Spor'da yer alan habere göre; Suudi Arabistan Ligi'nden iki takım Mbwana Samatta'ya talip oldu ve kısa süre içerisinde Fenerbahçe'ye teklifte bulunacaklar.

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MBWANA SAMATTA'NIN KARNESİ

Geçtiğimiz sezonu Belçika Ligi ekiplerinden Royal Antwerp'te kiralık olarak geçiren Mbwana Samatta, 39 resmi maçın 14'ünde ilk 11'de yer aldı. 29 yaşındaki Tanzanyalı golcü bu karşılaşmalarda 9 gol ve 5 asistle skora katkıda bulundu.