Fenerbahçe'ye Michael Frey piyangosu!

Fenerbahçe’nin geçtiğimiz sezonun başında Zurich’ten 2,6 milyon Euro karşılığında transfer ettiği ve Sarı-Lacivertlilerin en çok tartışılan transferlerinden olan Michael Frey’e iki talip daha çıktı. Fenerbahçe yönetimi, gelen teklifler karşısında hem şaşkın, hem de mutlu.

Sarı lacivertlilerin geçen yıl transfer ettiği ancak beklentilerin altında performans sergilediği için göndermeyi planladığı Michael Frey'e gelen teklifler yönetimi hem sevindirdi hem de şaşırttı.

Ersun Yanal'ın gelecek sezon için kadroda düşünmediği ve gönderilmesini talep ettiği Frey'e talipler çıktı.

Sarı lacivertli yönetimin, "Bu performansla nasıl göndereceğiz" şeklindeki düşüncelerinin aksine İsviçreli futbolcuya teklifler gelmeye başladı.

FutbolArena'nın haberine göre Çaykur Rizespor ve Genk kulüpleri oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe yönetiminin bu teklifler karşısında hem şaşırdığı hem de mutlu olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Frey için 2,6 milyon euro bonservis bedeli ödenmişti.