Fenerbahçe'ye Miha Zajc piyangosu! 10 milyon avro...

Fenerbahçe'de taraftarlar transfer bekliyor ancak son dönemde gidecek oyuncularla ilgili sürekli yeni iddialar ortaya atılıyor. İlk olarak Attila Szalai'nin, 17+2 milyon avro karşılığında Zenit'e transfer olacağı öne sürülmüştü. Fanatik'in haberine göre; son iddia ise Miha Zajc'la ilgili.
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Buna göre Club Brugge
, orta sahadaki yıldızı Hans Vanaken
'i West Ham
'a satmaya hazırlanıyor. Belçika ekibinin, bu oyuncunun yerini doldurmak için belirlediği 1 numaralı adayın Zajc
olduğu kaydedildi. Club Brugge'ün, Sloven yıldız için 10 milyon avroyu
gözden çıkarttığı kaydedildi. Fenerbahçe'nin, Zajc'ın bölgesinde çok alternatifi olduğu için satışa onay verebileceği kaydedildi.