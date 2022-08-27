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Spor

Fenerbahçe'ye Miha Zajc piyangosu! 10 milyon avro...

Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin Zenit'e satılacağı iddiasının ardından Miha Zajc'ın da 10 milyon avroya Club Brugge yolunda olduğu öne sürüldü.

Fanatik27 Ağustos 2022 Cumartesi 09:20 - Güncelleme:
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Fenerbahçe'de taraftarlar transfer bekliyor ancak son dönemde gidecek oyuncularla ilgili sürekli yeni iddialar ortaya atılıyor. İlk olarak Attila Szalai'nin, 17+2 milyon avro karşılığında Zenit'e transfer olacağı öne sürülmüştü. Fanatik'in haberine göre; son iddia ise Miha Zajc'la ilgili.

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Buna göre Club Brugge, orta sahadaki yıldızı Hans Vanaken'i West Ham'a satmaya hazırlanıyor. Belçika ekibinin, bu oyuncunun yerini doldurmak için belirlediği 1 numaralı adayın Zajc olduğu kaydedildi. Club Brugge'ün, Sloven yıldız için 10 milyon avroyu gözden çıkarttığı kaydedildi. Fenerbahçe'nin, Zajc'ın bölgesinde çok alternatifi olduğu için satışa onay verebileceği kaydedildi.

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