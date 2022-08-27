Fenerbahçe'ye Miha Zajc piyangosu! 10 milyon avro...

Fenerbahçe'de taraftarlar transfer bekliyor ancak son dönemde gidecek oyuncularla ilgili sürekli yeni iddialar ortaya atılıyor. İlk olarak Attila Szalai'nin, 17+2 milyon avro karşılığında Zenit'e transfer olacağı öne sürülmüştü. Fanatik'in haberine göre; son iddia ise Miha Zajc'la ilgili.

Henry Onyekuru yaptığı paylaşımla Fenerbahçelileri çıldırttı! Buna göre, orta sahadaki yıldızı'i'a satmaya hazırlanıyor. Belçika ekibinin, bu oyuncunun yerini doldurmak için belirlediği 1 numaralı adayınolduğu kaydedildi. Club Brugge'ün, Sloven yıldız içingözden çıkarttığı kaydedildi. Fenerbahçe'nin, Zajc'ın bölgesinde çok alternatifi olduğu için satışa onay verebileceği kaydedildi.