Fenerbahçe'ye müjde! 3 yıldız milli aradan sonra sahalara dönüyor

Ligde ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'ye sakat oyuncularından da müjdeli haber geldi...

CENGİZ ÜNDER

Antalyaspor'la oynanan maçın 3.dakikasında sakatlanan Cengiz Ünder, artık takıma katılmak için geri sayıma geçti. 15 milyon euroya Marsilya'dan transfer edilen 26 yaşındaki oyuncu, önümüzdeki hafta takımla birlikte çalışmalara başlayacak.

EMRE MOR

Emre Mor da milli arada takıma katılacak. Futbolcudan gelen bu haber sarı-lacivertli camiayı bir hayli sevindirdi.

LINCOLN HENRIQUE

Sarı-lacivertlilere bir müjde de Lincoln Henrique'den geldi. Geçen sezon Sevilla maçında çapraz bağları kopan Brezilyalı yıldızın dönüşü sezon başına yetişmediği için kontratı ocak ayına kadar askıya alınmıştı. Başarılı oyuncu, bir süre önce saha çalışmalarına başlamıştı. Uzun süren sakatlığın izlerini silmek adına güçlendirme çalışmalarına devam eden yıldız isim de milli aradan itibaren takımla çalışacak.