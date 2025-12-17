İSTANBUL 14°C / 4°C
Fenerbahçe'ye müjde! Alexander Sörloth satış listesinde

Ara transfer döneminde takıma forvet takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'ye iyi haber İspanya'dan geldi. Sarı lacivertli ekibin bir süredir kadrosuna katmak istediği Norveçli golcü Alexander Sörloth'ü kulübü Atletico Madrid satış listesine ekledi. İşte detaylar...

Youssef En-Nesyri ile yolları ayırma kararı alan F.Bahçe, forvet arayışlarına hız verdi. Sarı-Lacivertliler'in ilk hedefi Atletico Madrid'in golcüsü Alexander Sörloth... İspanyol gazeteci Nacho Donado, bu konuyla ilgili sıcak bilgiler paylaştı. Katıldığı bir televizyon programında Atletico'nun transfer planını açıklayan Donado, "Atletico Madrid, ocak ayında önemli transferler yapmak için öncelikle oyuncu satışı yapmayı planlıyor. Sol bek transferi ön planda. Manchester City'den Nathan Ake ile ilgileniliyor. Yüksek maaşları nedeniyle Giacomo Raspadori, Conor Gallagher ve Sörloth için gelen teklifler değerlendirilecek. Bu oyuncuların satışından gelecek paranın transfere harcanması planlanıyor" ifadelerini kullandı.

LEWA İLE DE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Sarı-Lacivertliler'in golcü listesinde olan bir diğer isim Barcelona'nın forveti Robert Lewandowski. Sarı-Lacivertliler, hem İspanyol ekibi hem de 37 yaşındaki golcü ile bir nabız yoklaması yaptı. Polonyalı yıldız, kariyerine nasıl devam edeceği ile ilgili henüz bir karar vermiş değil. Lewandowski'nin Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. İspanyol ekibi, oyuncusunun sözleşmesini uzatma konusunda henüz net bir karar vermiş değil. 9 milyon euro piyasa değeri olan tecrübeli oyuncu, bu sezon oynadığı 17 maçta 8 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Bayern Münih ve Dortmund formaları da giyen Lewandowski, kariyeri boyunca oynadığı 589 maçta 442 gol atıp 109 asist yapma başarısı gösterdi.

