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Spor

Fenerbahçe'ye müjdeli haber! İki isim geri dönüyor

Fenerbahçe, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada stoperlerine kavuşacak. Çağlar Söyüncü ve Diego Carlos'un kısa süre içinde takıma katılması bekleniyor.

TRT SPOR18 Mart 2025 Salı 18:09 - Güncelleme:
Fenerbahçe'ye müjdeli haber! İki isim geri dönüyor
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Fenerbahçe, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada stoperlerine kavuşacak. Çağlar Söyüncü ve Diego Carlos'un kısa süre içinde takıma katılması bekleniyor.

Sarı lacivertlilerde sakatlığı bulunan futbolcuların 10 gün içinde takıma katılması bekleniyor.

İsmail Yüksek ve Levent Mercan, sakatlıklarını atlattı. İki futbolcu da, Reeder Samsunspor maçının kadrosunda yer aldı. İsmail Yüksek milli takıma çağrıldı, Levent Mercan ise çalışmalarını Samandıra'da sürdürüyor.

ÇAĞLAR VE DIEGO CARLOS

Çağlar Söyüncü ve Diego Carlos'tan da iyi haber geldi. UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Rangers maçının 16'ncı dakikasında sakatlanan Çağlar, oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Tedavisi süren 28 yaşındaki futbolcunun milli maçlar nedeniyle lige verilen arada takıma katılacağı öğrenildi.

Ara transfer döneminde takıma katılan Diego Carlos ise bireysel çalışmalarına başladı. 3 maçta 89 dakika sahada kalan Brezilyalı futbolcunun, Sipay Bodrum Futbol Kulübü karşılaşması kadrosuna alınması bekleniyor.

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