Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, geçirdiği rahatsızlığın ardından yeniden takımın başına dönüyor.

İngiltere'de Nottingham Forest ile oynanan karşılaşmada yağmur altında kaldıktan sonra gribal enfeksiyonu zatürreye dönen İtalyan çalıştırıcı, bir süre hastanede tedavi görmüş ve ardından evinde istirahate çekilmişti.

Bu süreçte Tedesco, ligdeki Antalyaspor ve kupadaki Gaziantep FK maçlarında takımın başında yer alamamıştı. Sarı-lacivertliler, Antalyaspor ile 2-2 berabere kalırken, Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK'yı 4-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti.

BUGÜNKÜ İDMANDA YER ALDI

Sağlık durumunun iyiye gitmesiyle birlikte görevine dönen 40 yaşındaki teknik adam, bugün yapılan antrenmanda takımın başında yer aldı ve çalışmayı bizzat yönetti.

SAMSUNSPOR MAÇINDA SAHADA

Tedesco'nun, hafta sonu Samsunspor ile oynanacak karşılaşmada kulübede olması bekleniyor. Böylece İtalyan teknik direktör, kısa süren ayrılığın ardından yeniden takımına saha kenarından liderlik edecek.