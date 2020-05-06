Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Koronavirüs test sonuçları açıklandı

06 Mayıs 2020 Çarşamba 19:28 - Güncelleme: 06 Mayıs 2020 Çarşamba 19:28

Fenerbahçe Kulübü 27 Mart tarihinde basketbol takımında sporcu, teknik kadro ve idari ekibinde bulunan kişilere yapılan testler sonucunda 4 kişinin koronavirüs (Covid-19) test sonucunun pozitif çıktığını açıklamıştı. Fenerbahçe Beko Medya Sorumlusu İlker Üçer bugün yaptığı açıklamada bu 4 kişinin son testlerinin negatif çıktığını ve şu anda takımda koronavirüs test sonucu pozitif çıkan kimsenin kalmadığını duyurdu.

"POZİTİF OLAN KİMSE KALMADI"



Fenerbahçe'de medya sorumlusu İlker Üçer, corona virüsü gündemiyle alakalı Tivibu Spor'a konuştu.

Koronavirüs testi pozitif çıkan 4 ismin de iyileştiğini söyleyen Üçer, "Takımımızda ilk etapta koronavirüs testi pozitif çıkan 4 kişinin de artık testleri negatif. Şu anda takımda testi pozitif olan hiç kimse kalmadı. Yabancı oyuncularımızın büyük bir kısmı ve Koç Obradovic bu süreci ülkelerinde geçirdikleri için şu anda takım antrenmanı gerçekleştirmiyoruz" diye konuştu.

27 Mart tarihinde Fenerbahçe Beko, yapılan testler neticesinde 1 sporcu, 1 teknik ekip ve 2 idari ekip çalışanı olmak üzere toplamda 4 kişinin Covid 19 test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurmuştu.