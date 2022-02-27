İSTANBUL 11°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Şubat 2022 Pazar / 26 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6516
  • EURO
    15,4873
  • ALTIN
    832.497
  • BIST100
    2032.44
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Marcelo Bielsa...
Spor

Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Marcelo Bielsa...

Adı zaman zaman Fenerbahçe ile anılan ve sarı lacivertli taraftarların takımın başında görmek istediği Arjantinli teknik direktör Marcelo Bielsa, Leeds United ile yollarını ayırdı.

IHA27 Şubat 2022 Pazar 14:54 - Güncelleme: 27 Şubat 2022 Pazar 14:54
ABONE OL

Premier Lig'de üst üste kötü sonuçlar alan Leeds United, Arjantinli teknik adam Marcelo Bielsa yollarını ayırdı. İngiliz ekibinin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, 3.5 yıldan fazla takımın başında olan Bielsa ile yollarının ayrıldığı açıklanırken, emekleri için teşekkür edildi.

Ali Koç - Joachim Löw zirvesi gerçekleşti! İşte Alman hocanın talepleri

16 yıllık Premier Lig hasretine geçtiğimiz sezon Bielsa ile son veren Leeds United, ligde 26. hafta sonunda 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyetle topladığı 23 puanla 16. sırada yer alıyor.

Leeds son olarak dün sahasında oynadığı Tottenham'a 4-0 mağlup olmuştu.

Fenerbahçe'de isyan var! Serdar Dursun ve Mesut Özil...

BIELSA FENERBAHÇELİ TARAFTARLARIN GÖZDESİ

Marcelo Bielsa'nın adı Fenerbahçe teknik direktörlüğü için de zaman zaman geçiyordu. Sarı lacivertli taraftarların geçmişte takımın başına geçmesi için sosyal medyada kampanya başlattığı bir isim olan Bielsa'nın yolunun Fenerbahçe ile kesişip kesişmeyeceği ise merakla bekleniyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.