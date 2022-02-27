Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Marcelo Bielsa...

IHA 27 Şubat 2022 Pazar 14:54 - Güncelleme: 27 Şubat 2022 Pazar 14:54

Premier Lig'de üst üste kötü sonuçlar alan Leeds United, Arjantinli teknik adam Marcelo Bielsa yollarını ayırdı. İngiliz ekibinin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, 3.5 yıldan fazla takımın başında olan Bielsa ile yollarının ayrıldığı açıklanırken, emekleri için teşekkür edildi.

Ali Koç - Joachim Löw zirvesi gerçekleşti! İşte Alman hocanın talepleri 16 yıllık Premier Lig hasretine geçtiğimiz sezon Bielsa ile son veren Leeds United, ligde 26. hafta sonunda 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyetle topladığı 23 puanla 16. sırada yer alıyor.

Leeds son olarak dün sahasında oynadığı Tottenham'a 4-0 mağlup olmuştu.

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BIELSA FENERBAHÇELİ TARAFTARLARIN GÖZDESİ

Marcelo Bielsa'nın adı Fenerbahçe teknik direktörlüğü için de zaman zaman geçiyordu. Sarı lacivertli taraftarların geçmişte takımın başına geçmesi için sosyal medyada kampanya başlattığı bir isim olan Bielsa'nın yolunun Fenerbahçe ile kesişip kesişmeyeceği ise merakla bekleniyor.