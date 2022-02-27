Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Marcelo Bielsa...

Premier Lig'de üst üste kötü sonuçlar alan Leeds United, Arjantinli teknik adam Marcelo Bielsa yollarını ayırdı. İngiliz ekibinin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, 3.5 yıldan fazla takımın başında olan Bielsa ile yollarının ayrıldığı açıklanırken, emekleri için teşekkür edildi.
Leeds son olarak dün sahasında oynadığı Tottenham'a 4-0 mağlup olmuştu.
Marcelo Bielsa'nın adı Fenerbahçe teknik direktörlüğü için de zaman zaman geçiyordu. Sarı lacivertli taraftarların geçmişte takımın başına geçmesi için sosyal medyada kampanya başlattığı bir isim olan Bielsa'nın yolunun Fenerbahçe ile kesişip kesişmeyeceği ise merakla bekleniyor.