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Spor

Fenerbahçe'ye Nijeryalı pivot

Fenerbahçe Beko, UNICS Kazan'da forma giyen Nijeryalı pivot Tonye Jekiri ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

27 Haziran 2022 Pazartesi 12:06 - Güncelleme:
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Nijeryalı pivot Tonye Jekiri ile 1+1 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Başantrenör Dimitris Itoudis'in takıma katılmasıyla transferde vites yükselten Fenerbahçe Beko, uzun rotasyonuna hamle yaptı. Son olarak Rusya'nın UNICS Kazan takımında forma giyen Nijeryalı pivot Jekiri, sarı-lacivertli kulüple 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Nijeryalı pivot Tonye Jekiri ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Tonye Jekiri'ye hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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