13 Ağustos 2025 Çarşamba
  • Fenerbahçe'ye Oleksandr Zinchenko için rakip çıktı
Spor

Fenerbahçe'ye Oleksandr Zinchenko için rakip çıktı

Premier Lig ekibi Arsenal forması giyen ve Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Ukraynalı 28 yaşındaki futbolcu Oleksandr Zinchenko'yo Portekiz'den talip çıktı. Portekiz ekibi Porto hem ol bek ve hem de orta sahada görev yapabilen oyuncuyu gündemine aldı.

13 Ağustos 2025 Çarşamba 17:45
Fenerbahçe'ye Oleksandr Zinchenko için rakip çıktı
Arsenal forması giyen Oleksandr Zinchenko için yeni bir talip çıktı.

PORTO'NUN RADARINDA

Porto, yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek istiyor. Portekiz ekibi; deneyimli, teknik kaliteli ve çok yönlü oyuncuları kadrosuna katmak istiyor.

Portekiz ekibi, bu doğrultuda sol bek ve orta sahada forma giyebilen Zinchenko'nun Arsenal'deki durumunu yakından takip ediyor.

HENÜZ TEKLİF YOK

İngiliz basınında yer alan habere göre, Porto'nun, Ukraynalı futbolcu için henüz resmi bir teklifinin olmadığı ancak durumun yakından takip edildiği belirtildi.

ARSENAL İLE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen 28 yaşındaki Zinchenko'nun, Arsenal ile sözleşmesi gelecek yıl sona ariyor.

Arsenal'de geride kalan sezonda 23 maçta süre bulan Zinchenko, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

