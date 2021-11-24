İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Kasım 2021 Çarşamba / 19 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    12,5624
  • EURO
    14,1035
  • ALTIN
    723.338
  • BIST100
    1826.79
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'ye Olympiakos maçı öncesi Mesut Özil'den kötü haber
Spor

Fenerbahçe'ye Olympiakos maçı öncesi Mesut Özil'den kötü haber

Olympiakos maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe'de, ayak bileğinde ağrı ve şişlik bulunan yıldız futbolcu Mesut Özil, antrenmana katılmadı.

AA24 Kasım 2021 Çarşamba 12:24 - Güncelleme: 24 Kasım 2021 Çarşamba 12:24
ABONE OL

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 5. haftasında yarın Yunanistan ekibi Olympiakos'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas organizasyonlarıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldığı öğrenildi.

Ayak bileğinde ağrı ve şişlik bulunan yıldız futbolcu Mesut Özil, antrenmana katılmadı. Mesut'un Olympiakos müsabakasının kamp kadrosuna dahil edilmesi beklenmiyor.

Enner Valencia ile Altay Bayındır'ın tedavisine devam edildi. Luiz Gustavo ise antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı.

Sarı-lacivertli kafile, saat 14.00'te Yunanistan'ın başkenti Atina'ya hareket edecek. Teknik direktör Vitor Pereira ile Yunan oyuncu Dimitrios Pelkas, TSİ 19.30'da maçın oynanacağı Georgios Karaiskakis Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.