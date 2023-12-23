İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Aralık 2023 Cumartesi / 11 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,2172
  • EURO
    32,2725
  • ALTIN
    1928.59
  • BIST100
    7557.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'ye piyango! Elif Elmas resmen açıklandı
Spor

Fenerbahçe'ye piyango! Elif Elmas resmen açıklandı

Bir dönem Fenerbahçe forması da giymiş olan Elif Elmas, Napoli'den Almanya'nın RB Leipzig takımına transfer oldu. Sarı lacivertliler bu transferden pay almaya hak kazandı.

23 Aralık 2023 Cumartesi 18:10 - Güncelleme:
Fenerbahçe'ye piyango! Elif Elmas resmen açıklandı
ABONE OL

Napoli forması giyen Elif Elmas, Almanya'ya RB Leipzig'e transfer oldu.

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, 24 yaşındaki futbolcunun transferi için anlaşma sağladıklarını açıkladı.

Leipzig, Makedon futbolcunun transferi için Napoli'ye 25 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Leipzig'e transferi için Almanya'ya giden Elif Elmas, imza anından kameralara poz verdi. İşte o fotoğraf;

FENERBAHÇE PAY ALACAK

Eljif Elmas'ın transferinden Fenerbahçe de pay alacak. Sarı lacivertli takım, transferin detaylarını KAP'a şu şekilde bildirmişti:

"Transfer bedeline ilaveten, Futbolcunun performansına ve SSC Napoli kulübünün sportif sonuçlarına bağlı olarak SSC Napoli, Kulübümüze aşamalı olarak azami 1.500.000 EUR bonus bedeli ödeyecektir.

Ayrıca, SSC Napoli tarafından Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde SSC Napoli tarafından elde edilecek transfer bedeline bağlı olarak Kulübümüzün azami 1.500.000 EUR bonus elde etme imkanı bulunmaktadır."

Fenerbahçe'den 2019 yılında Napoli'ye transfer olan Elif Elmas, İtalyan ekibinde 189 maçta sahaya çıktı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.