Fenerbahçe'ye piyango! Michy Batshuayi ile Jorge Jesus tekrar buluşuyor

Fenerbahçe, ara transfer dönemiyle birlikte kadrosunda güçlü değişiklikler yapmak istiyor. Sarı lacivertliler kadrosuna takviye yapmadan önce birkaç oyuncusuyla da yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, ilk 11'de şans bulamaması üzerine takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

MICHY BATSHUAYI İLE JORGE JESUS TEKRAR BULUŞUYOR

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında olan Jorge Jesus, bu sezon Suudi Arabistan ekibi Al Hilal yönetiyor. Deneyimli teknik adam, eski öğrencisi Michy Batshuayi'yi kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe'nin bu transferden 6 milyon euro kazanacağı öğrenildi. Bu transferin bitmek üzere olduğu da ayrıca belirtildi.

BATSHU'NUN JESUS KARNESİ

Deneyimli golcü geçen sezon Jesus ile birlikte Fenerbahçe formasıyla 32 maça çıktı ve bu maçlarda 21 gol attı. Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası'nı da aldı.

Star Gazetesi - Yaşar Çifcibaşı