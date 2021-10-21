Fenerbahçe'ye Radja Nainggolan müjdesi

21 Ekim 2021 Perşembe 13:04 - Güncelleme: 21 Ekim 2021 Perşembe 13:04

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. hafta maçında bu akşam Belçika ekibi Royal Antwerp'i konuk edecek.

Grupta birer beraberlik ve mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe, bir puanla 3. sırada yer alıyor. İlk maçında Almanya ekibi Eintracht Frankfurt ile deplasmanda 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, ikinci haftada ise konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 3-0 yenildi.

Fenerbahçe, bu akşam rakibini mağlup ederek bu sezon Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Gruptaki ilk 2 maçında sırasıyla Olympiakos'a 2-1, Eintracht Frankfurt'a ise 1-0 mağlup olan dördüncü ve son sıradaki Royal Antwerp ise henüz puan elde edemedi.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ile Mert Hakan Yandaş, Royal Antwerp maçında görev yapamayacak. Bu 2 oyuncunun yanı sıra UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da forma giyemeyecek.