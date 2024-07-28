Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor...

Bir süredir Brezilya basınında yer alan haberlerde Fenerbahçe'nin Corinthians'ta forma giyen Wesley ile ilgilendiği belirtiliyordu. Sarı lacivertlilerin 19 yaşındaki futbolcu için ciddi bir teklif yaptığı da ileri sürülmüştü.

PREMIER LİG'DEN RAKİP

Wesley transferi ile ilgili Brezilya basınından yeni bir iddia ortaya atıldı. Brezilya basınından UOL Esporte'de yer alan habere göre; Premier Lig'den bir ekip Wesley için devreye girdi.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİNDEN DAHA YÜKSEK

İngiliz ekibinin Corinthians'a yaptığı teklifin Fenerbahçe'nin teklifinden daha yüksek olduğu ifade edildi. Önümüzdeki hafta içerisinde Wesley'in geleceğiyle ilgili önemli kararlar alınabileceği iddia edildi.

SEZON PERFORMANSI

19 yaşındaki sol kanat oyuncusu geçen sezon Corinthians'ta 40 karşılaşmada 5 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

WESLEY TEIXEIRA KİMDİR?

Brezilyalı bir futbolcu olan Wesley Teixeira, altyapısından yetiştiği Brezilya ekibi Corinthians forması giyiyor. Sol kanatta görev yapan genç oyuncu, hızı ve adam eksiltmesiyle göze çarpıyor.

Kulübüyle 2027 yılına dek sözleşmesi bulunan Teixera'nın piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

Profesyonel kariyerinde şu ana dek 88 maça çıkan Teixeira, 10 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.