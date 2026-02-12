İSTANBUL 15°C / 11°C
Spor

Fenerbahçe'ye rakip olabilir! Sean Dyche'nin yerine Vitor Pereira

Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ın teknik direktör Sean Dyche ile yolları ayırmasının ardından en güçlü aday iki kez Fenerbahçe'yi çalıştıran Vitor Pereira oldu. Portekizli çalıştırıcı takımın başına geçmesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak maçta Fenerbahçe'ye rakip olacak. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ12 Şubat 2026 Perşembe 11:16 - Güncelleme:
Fenerbahçe'ye rakip olabilir! Sean Dyche'nin yerine Vitor Pereira
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Nottingham Forest, teknik direktör Sean Dyche ile yollarını ayırdı.

EN GÜÇLÜ ADAY VITOR PEREIRA

The Athletic'e göre; Nottingham Forest, Sean Dyche sonrası en güçlü aday olarak Vitor Pereira'yı belirledi.

Anlaşma sağlanması halinde Fenerbahçe maçında Nottingham Forest'ın başında Vitor Pereira olabilir.

FENERBAHÇE'Yİ 2 KEZ ÇALIŞTIRDI

2015 ve 2021'de olmak üzere iki ayrı dönemde Fenerbahçe'yi çalıştıran Portekizli teknik direktör Vitor Pereira, son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton'da görev yapmış, İngiliz ekibiyle 2 Kasım'da yollarını ayırmıştı.

  • Vitor Pereira
  • teknik direktör
  • Nottingham Forest

