Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Nottingham Forest, teknik direktör Sean Dyche ile yollarını ayırdı.

EN GÜÇLÜ ADAY VITOR PEREIRA

The Athletic'e göre; Nottingham Forest, Sean Dyche sonrası en güçlü aday olarak Vitor Pereira'yı belirledi.

Anlaşma sağlanması halinde Fenerbahçe maçında Nottingham Forest'ın başında Vitor Pereira olabilir.

FENERBAHÇE'Yİ 2 KEZ ÇALIŞTIRDI

2015 ve 2021'de olmak üzere iki ayrı dönemde Fenerbahçe'yi çalıştıran Portekizli teknik direktör Vitor Pereira, son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton'da görev yapmış, İngiliz ekibiyle 2 Kasım'da yollarını ayırmıştı.