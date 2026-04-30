Spor

Fenerbahçe'ye Robert Lewandowski darbesi! Transfer süreci zora girdi

Fenerbahçe'deki seçim süreci belirsizliği nedeniyle Robert Lewandowski'nin transfer süreci zora girdi. Sarı-lacivertlilerin eli zayıflarken Juventus ile temas kuran yıldız golcünün Türkiye seçeneğini geri plana attığı öğrenildi.

Akşam30 Nisan 2026 Perşembe 08:09
Fenerbahçe'de yeni sezon için forvet arayışları, seçim kararının alınmasıyla birlikte zorlu bir sürece girdi.

Sarı-Lacivertliler'in golcü listesinde üst sıralarda yer alan Polonyalı forvet Robert Lewandowski, bu belirsizlik sürecinde Juventus ile bir görüşme yaptı. Tecrübeli isim, İtalyan kulübünden yıllık 8 milyon euroluk net maaş ve 2 yıllık sözleşme istedi. Juventus'un kısa süre içinde kararını vermesi bekleniyor. Başarılı oyuncunun kariyerine Amerika'da (MLS) devam etmek istemediği de gelen bilgiler arasında.

Lewandowski, Suudi Arabistan'dan gelen iki teklifi de ciddi şekilde değerlendiriyor. Fenerbahçe'deki başkanlık belirsizliği, 37 yaşındaki deneyimli oyuncunun Türkiye seçeneğini geri plana itmesine neden oldu. Polonyalı yıldız, bu sezon Barcelona forması altında çıktığı 41 maçta 2118 dakika sahada kaldı. Transfermarkt'ta güncel piyasa değeri 8 milyon euro olan Robert Lewandowski, bu süre zarfında 17 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

