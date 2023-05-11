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Spor

Fenerbahçe'ye Ryan Kent transferinde rakip çıktı

Fenerbahçe'nin gelecek sezon için kadrosuna katmak istediği başarılı forvet Ryan Kent için Belçika ekiplerinden Clup Brugge devreye girdi. Clup Brugge'in Ryan Kent transferi için ısrarcı olması sarı-lacivertli ekibin transferde işlerini zorlaştıracak.

11 Mayıs 2023 Perşembe 00:35 - Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Ryan Kent transferinde rakip çıktı
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Club Brugge, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan İngiliz kanat oyuncusu Ryan Kent ile ilgileniyor.

RYAN KENT İÇİN RAKİP

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Ryan Kent için yeni bir talip çıktı.

DURUMU HALA BELİRSİZ

İskoç medyasında yer alan habere göre, Rangers ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Ryan Kent'in durumunun belirsizliğini koruduğu aktarıldı.

TEKLİF HAZIRLIĞINDALAR

Kent ile Fenerbahçe'nin ilgilendiği hatırlatırlırken, Belçika'dan da Club Brugge'nin 26 yaşındaki futbolcu için teklif hazırlığında olduğu aktarıldı.

FENERBAHÇE AÇIKLAMASI

Rangers Teknik Direktörü Michael Beale, Kent için çıkan Fenerbahçe haberlerinin doğru olduğuna inanmadığını söylemişti. Beale, "Bunun doğru olduğunu sanmıyorum. Ryan Kent birkaç yıldır önemli bir oyuncumuz ve bunu kendi aramızda konuştuk." sözlerini kullanmıştı.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Rangers'ta bu sezon 44 maça çıkan Ryan Kent, 3 gol attı ve 8 asist yaptı.

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