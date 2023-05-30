İSTANBUL 21°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mayıs 2023 Salı / 11 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,3984
  • EURO
    21,8979
  • ALTIN
    1284.33
  • BIST100
    4951.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'ye Ryan Kent transferinde sürpriz rakip
Spor

Fenerbahçe'ye Ryan Kent transferinde sürpriz rakip

Championship'ten Premier Lig'e yükselen Burnley, Fenerbahçe'nin de transfer etmek istediği Ryan Kent'i kadrosuna katmak istiyor.

30 Mayıs 2023 Salı 18:51 - Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Ryan Kent transferinde sürpriz rakip
ABONE OL

Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Ryan Kent'e yeni bir talip daha çıktı. İngiliz basınında yer alan habere göre; Premier Lig'e yükselen Burnley, Ryan Kent'i transfer etmek istiyor.

Rangers'tan daha önce ayrılacağını açıklayan yıldız oyuncuyu bedava kadrosuna katmak isteyen İngiliz ekibinin görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

Oyuncu ile ayrıca Udinese, Bologna ve Fenerbahçe de ilgileniyor. Haberde teknik direktör Vincent Kompany'nin bu rakipler sebebiyle İngiliz oyuncuyu ikna etmesi gerektiği ifade edildi.

26 yaşındaki yıldız oyuncu İskoç ekibi Rangers ile toplamda 218 maça çıktı ve 33 gol, 57 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.