Spor

Fenerbahçe'ye Sebastian Szymanski'den kötü haber! Teknik direktörü bizzat duyurdu

Polonya'nın Hollanda ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Sebastian Szymanski'den kötü haber geldi. Polonya Teknik Direktörü Jan Urban, 'Sebastian sakat ve kesinlikle zamanında geri dönemeyecek.' dedi.

HABER MERKEZİ15 Kasım 2025 Cumartesi 11:33 - Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Sebastian Szymanski'den kötü haber! Teknik direktörü bizzat duyurdu
ABONE OL

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda liderlik mücadelesi veren Polonya ile Hollanda karşı karşıya geldi. 1-1'lik eşitlikle tamamlan karşılaşmanın ardından Hollanda, son maçlar öncesinde ilk sıra için avantajlı konuma geldi.

Polonya Milli Takımı'nda Sebastian Szymanski, Hollanda karşısında maça ilk 11'de başlarken ilk yarıda yaşadığı sakatlığın ardından mücadeleye devam edemedi.

Szymanski, 13. dakikada yerini Bartosz Kapustka'ya bıraktı. Karşılaşmanın ardından Polonya Milli Takım Teknik Direktörü Jan Urban açıklamalarda bulundu.

Urban, Szymanski'nin sakatlığı ve orta saha kurgusuyla ilgili şunları söyledi, "Piotrek'in Sebastian Szymanski ile nasıl oynayacağına dair hala bir cevabım yok. Öğrenmek istediğim buydu ancak sakatlık nedeniyle Bartek oyuna girdi ve iyi oynadı. Sebastian oynasaydı, aynı derecede, hatta belki daha iyi görünür müydü bilmiyorum. Ve bunu bir sonraki maçta da öğrenemeyeceğim çünkü Sebastian sakat ve kesinlikle zamanında geri dönemeyecek."

Polonya Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde grubundaki son maçında deplasmanda Malta ile karşı karşıya gelecek.

