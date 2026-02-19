İSTANBUL 13°C / 7°C
Spor

Fenerbahçe'ye Sofyan Amrabat müjdesi! İspanya'dan sürpriz talip

Real Betis'te kiralık olarak forma giyen Fenerbahçe'nin Faslı orta sahası Sofyan Amrabat ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. La Liga ekiplerinden Villarreal'in, Amrabat ile gelecek sezon için anlaşma sağladığı öne sürüldü.

19 Şubat 2026 Perşembe 18:38
Fenerbahçe'ye Sofyan Amrabat müjdesi! İspanya'dan sürpriz talip
ABONE OL

Fenerbahçe'de gözden çıkarılan ve kiralık olarak Real Betis'te forma giyen Sofyan Amrabat için yeni bir transfer gelişmesi yaşandı.

Faslı orta saha oyuncusunun, gelecek sezon için başka bir İspanyol ekibiyle anlaştığı öne sürüldü.

VILLARREAL İDDİASI

İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre; Villarreal, Sofyan Amrabat ile gelecek sezon için anlaşma sağladı.

GÖZLER FENERBAHÇE'DE

Villarreal'in bu hamlesiyle birlikte gözler, Amrabat'ın bonservisini elinde bulunduran Fenerbahçe'ye çevrildi. Sarı-lacivertli kulübün, 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli orta saha için 9 ile 10 milyon Euro arasında bir bonservis bedeli talep ettiği ve İspanyol ekibiyle pazarlık masasına oturmaya hazır olduğu kaydedildi.

12 MİLYON EUROYA ALINDI

Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ın bonservisi için sezon başında Fiorentina'ya 12 milyon euro ödedi. Faslı oyuncunun güncel piyasa değeri şu an da 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

BU SEZON NE YAPTI?

29 yaşındaki oyuncu, bu sezon Real Betis'te 11 maça çıktı ve 721 dakika sahada kaldı. Amrabat yaşadığı sakatlık nedeniyle ocak ayından beri forma giyemiyor.

