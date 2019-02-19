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Fenerbahçe'ye teknoloji de fayda etmedi

İlk etapta oyuncu grubuna güvendiğini ve üst sıralarda olacağını söyleyen Ersun Yanal, son olarak ‘Eldeki malzeme bu’ dedi. Tecrübeli hoca, yapılan takviyelerden de şimdilik istediği verimi alamadı.

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FENERBAHÇE’NİN Teknik Direktörü Ersun Yanal’ın beklentileri gerçeğe dönüşemedi. Cocu ve Koeman’la facia sezon yaşayan Sarı-Lacivertliler’de Ersun Yanal’ın gelişiyle umutlar yeşermişti. Ancak deneyimli teknik adamın olumlu açıklamaları somut sonuçlara geçiş olmasına katkı sağlamadı. Erzurum maçıyla göreve başlayan Ersun Yanal, ilk maçında takımın konumunun aldatıcı olduğunu söylemişti ancak son olarak takımının 10 kişi Konyaspor’u yenememesi onu da rahatsız etti.
 
11 ÇIKARMAK ZORUNDAYIZ
 
1-1 berabere biten karşılaşmanın ardından Ersun Yanal, “Elimizdeki mevcut kadromuz bu. Küme düşme bölgesiyle ilgili adımızın geçmesi kabul edilemez. Şüpheniz olmasın. Bunlardan bir 11 yapmak zorundayız. Oyuncularımız bunlar” diye konuşmuştu. Şimdi F. Bahçe’nin fikstürü daha da zor. Sarı-Lacivertliler 6 hafta içinde Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Başakşehir, Galatasaray ile maç yapacak. Avrupa’da da kritik Zenit deplasmanı yaşanırken taraftarlar da stres içinde.
 
TEKNOLOJİNİN NİMETLERİ 
 
Ersun Yanal, devrenin bitiminin ardından Antalya kampında oyuncularını yeni sisteme adapte etmeye çalıştı. Drone ile oyuncular tek tek gözlemlendi. Tecrübeli hoca, oyuncularının hatalarını anlatarak, takımdaşlık seviyesini yukarıya taşımaya çalıştı. Sadık dışında da takviyeler kampa yetişmedi. Transferlerin yine kampa yetişmemesi uyum sürecini de uzattı. Sadık dışındaki oyuncuların alışması zaman alıyor. Yanal, tüm bu olumsuzluklara rağmen takımın yukarıya tırmanacağı inancında.
 
Akşam
 

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