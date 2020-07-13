13 Temmuz 2020 Pazartesi 15:09 - Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 15:09

Fenerbahçe'nin Sivasspor ile dün akşam oynadığı lig maçında sakatlanarak oyundan çıkan Tolgay Arslan ve Simon Falette'den sarı lacivertli takıma kötü haber geldi.

Ayak bileğinden sakatlanan Tolgay 2 hafta, kalçasında ödem oluşan Falette ise 1 hafta sahalardan uzak kalacak.

İki futbolcu da Fenerbahçe'nin bu hafta sonu Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı derbide forma giyemeyecek.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Çekilen MR ve yapılan tetkik sonucunda Tolgay Arslan'ın ayak bileğinde burkulmadan dolayı eski bağ yırtığı yerinde ve eklem içinde ödem tespit edildi. Simon Falette'in çekilen MR'ında kalça eklemi etrafında ödem var; yırtık ya da kopma görülmedi. Oyuncularımızın tedavilerine başlanıldı."