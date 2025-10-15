İSTANBUL 20°C / 14°C
Spor

Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! İşte Real Betis'in Sofyan Amrabat planı

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den İspanyol ekibi Real Betis'e kiralık olarak giden Sofyan Amrabat hakkında sürpriz gelişmeler yaşanıyor. İspanyol ekibi, iyi bir performans ortaya koyan Faslı yıldızın bonservisini almak istiyor. İşte detaylar...

15 Ekim 2025 Çarşamba 14:33
Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! İşte Real Betis'in Sofyan Amrabat planı
Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den LaLiga ekibi Real Betis'e kiralanan Sofyan Amrabat hakkında beklenmedik bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Fichajes'te yer alan habere göre; İspanyol yöneticiler, transfer olduğu ilk günden itibaren olağanüstü bir liderlik gösteren Faslı futbolcunun bonservisini almak istiyor.

OPSİYON BULUNMUYOR

Sarı-lacivertli kulübün, yapılan sözleşmeye satın alma opsiyonu koymadığı için olası bir satın alma için sıfırdan müzakere edilmesi gerektiği aktarıldı.

Ayrıca Fenerbahçe'nin 12 milyon Euro'dan daha düşük bonservis teklifi gelmesi halinde bunu kabul etmeyeceği öne sürüldü.

OYUNCUNUN TUTUMU ÖNEMLİ

Amrabat'ın Betis'te kalma arzusunu açıkça dile getirmesi ve böylece hem çevresine hem de Fenerbahçe'ye baskı oluşturması durumunda transferin kolaylaşabileceği iddia edildi.

İSPANYA KARNESİ

2025/26 sezonunda Real Betis forması ile tüm kulvarlarda 5 maça çıkan Sofyan Amrabat, henüz skor katkısı üretemedi.

