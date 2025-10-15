Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den LaLiga ekibi Real Betis'e kiralanan Sofyan Amrabat hakkında beklenmedik bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Fichajes'te yer alan habere göre; İspanyol yöneticiler, transfer olduğu ilk günden itibaren olağanüstü bir liderlik gösteren Faslı futbolcunun bonservisini almak istiyor.

OPSİYON BULUNMUYOR

Sarı-lacivertli kulübün, yapılan sözleşmeye satın alma opsiyonu koymadığı için olası bir satın alma için sıfırdan müzakere edilmesi gerektiği aktarıldı.

Ayrıca Fenerbahçe'nin 12 milyon Euro'dan daha düşük bonservis teklifi gelmesi halinde bunu kabul etmeyeceği öne sürüldü.

OYUNCUNUN TUTUMU ÖNEMLİ

Amrabat'ın Betis'te kalma arzusunu açıkça dile getirmesi ve böylece hem çevresine hem de Fenerbahçe'ye baskı oluşturması durumunda transferin kolaylaşabileceği iddia edildi.

İSPANYA KARNESİ

2025/26 sezonunda Real Betis forması ile tüm kulvarlarda 5 maça çıkan Sofyan Amrabat, henüz skor katkısı üretemedi.