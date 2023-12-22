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Spor

Fenerbahçe'ye transferde rakip çıktı! Fiyat artırdılar

Fenerbahçe, stoper arayışlarını sürdürürken rotasını Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği Atletico Madrid'e çevirdi. İspanyol ekibinin deneyimli savunmacısı Stefan Savic ile temas halinde bulunan sarı lacivertlilere transferde rakip çıktı. İşte detaylar...

22 Aralık 2023 Cuma 18:47 - Güncelleme:
Fenerbahçe'ye transferde rakip çıktı! Fiyat artırdılar
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Süper Lig'de liderliğini sürdüren ve Avrupa'da da lider olarak turlayan Fenerbahçe, sakatlık krizi yaşıyor. Özellikle savunma bölgesinde birçok oyuncusundan mahrum kalan sarı lacivertliler, ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Şampiyon olma hedefiyle kadrosunu güçlendirmek isteyen Sarı Kanarya, rotasını İspanya'ya çevirdi.

Aktarılan habere göre Fenerbahçe, Atletico Madrid forması giyen Çağlar Söyüncü'nün takım arkadaşı Stefan Savic ile temas halinde. İddiaya göre, deneyimli stoperin menajeri sarı lacivertli ekiple görüşmek için İstanbul'a geldi. İki tarafın da transfere sıcak baktığı öğrenilirken, Sarı Kanarya'ya Savic için rakip çıktı.

Suudi Arabistan ekiplerininde, başarılı stoperin peşinde olduğu aktarıldı. Yapılan habere göre, Arap takımları Karadağlı savunmacıyı kadrosunu katmak için ocak ayında 14 milyon euroya kadar bir ödeme yapabilir. Ancak Savic'in eşinin Suudi Arabistan'a gitmek istemediği ve İstanbul'a daha sıcak baktığı öğrenildi.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

2015 yılından bu yana Atletico Madrid'de forma giyen ve sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde sona erecek olan Stefan Savic, bu sezon 13 karşılaşmada sahaya çıktı.

Star Gazetesi

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