Fenerbahçe'nin gündemindeki Quinten Timber için Napoli'nin devreye girdi.

Feyenoord'un 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Quinten Timber, Fenerbahçe'yle anılıyordu. Hollandalı oyuncunun transferi için sarı lacivertlilere rakip çıktı.

CalcioNapoli24'ün haberine göre Napoli, devre arasında Quinten Timber'ı kadrosuna katmak istiyor. Kevin de Bruyne ve Zambo Anguissa'nın sakatlanması sonrasında İtalyan ekibi transferde düğmeye bastı. Haberde Conte'nin Timber'ı kadroda görmek istediği iddiası yer aldı.

PERFORMANSI

Quentin Timber bu sezon 14 maçta forma giydi ve 2 gol, 1 asistlik skor katkısı verdi.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR